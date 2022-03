Lavoro, Toscana Energia cerca 10 operai a Empoli e non solo

Nel corso del 2022 Toscana Energia, leader nel settore della distribuzione del gas naturale in Toscana, ha in programma l’assunzione di 10 risorse per il profilo professionale di Operaio Distribuzione.

In questo momento è aperta la selezione per l’assunzione delle prime 6 risorse in varie sedi del territorio servito dalla società (Empoli, Montecatini Terme, Firenze).

Le candidature, rivolte ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77 e Dlgs 198/2006, dovranno essere presentate entro il 15 marzo, i requisiti richiesti sono il diploma di perito (preferibilmente meccanico, meccatronico, elettrico ed elettronico) o geometra conseguiti da non più di 3 anni (eventuali candidature presentate dopo tale data saranno comunque valutate per le esigenze successive nell’anno).

La selezione è finalizzata all’assunzione diretta con contratto di apprendistato triennale oppure con contratto a tempo indeterminato.

Per presentare la propria candidatura è necessario collegarsi alla pagina Ricerca e selezioni – Posizioni aperte: cbasrl.altamiraweb.com.

Consultando il sito www.toscanaenergia.eu è possibile conoscere Toscana Energia e le sue attività.

Fonte: Toscana Energia