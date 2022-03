Nasce in Valdelsa il Coordinamento di Sinistra Civica Ecologista

Dopo una fase di conoscenza e di scambi d’esperienze, come pure di reciproche collaborazioni alla realizzazione di vari eventi pubblici, i Comitati SCE già esistenti di Barberino Tavarnelle, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa insieme agli iscritti SCE dei comuni di Poggibonsi e Certaldo hanno deciso di costituire insieme un Coordinamento di Area.

Siamo partiti dalla constatazione di fatto di una realtà condivisa che valica i nostri confini amministrativi e provinciali, avendo il fiume Elsa come elemento di raccordo e uno sguardo comune sulle questioni sociali e ambientali del nostro ampio territorio.

Lavoro, ambiente, salute sono i temi sui quali incentriamo la nostra azione politica, sostenenendoci a vicenda e impegnandoci a supportare azioni comuni, pur mantenendo l’autonomia di ognuna delle associazioni locali che vanno a comporre il Coordinamento Valdelsa.

C’è bisogno di politica attiva nei territori, e per questo stiamo lavorando a un documento comune sulla sanità territoriale, che costituirà un primo atto concreto nel richiamare tutti i soggetti coinvolti nella riforma della sanità territoriale ai loro obblighi di pubblicità e partecipazione.

Seguiranno ulteriori azioni sul tema, che avranno sviluppi sia comuni che locali, tenendo conto dei differenti interlocutori di riferimento.

Abbiamo anche dato adesione formale al Flash Mob contro la guerra che si terrà domani, sabato 12 marzo ore 15 a San Gimignano (raduno ore 14,30 a Porta San Giovanni) promosso dal Comune e dalla CGIL Valdelsa, cui invitiamo tutti coloro che condividono l’idea che la guerra vada fermata subito, che tacciano le armi e inizi un processo di pacificazione.

Ci auguriamo che con la costituzione del Coordinamento Valdelsa sia possibile un’ulteriore crescita di quanti hanno voglia di impegnarsi in prima persona per portare un contributo a sinistra in tutto il territorio.

Sinistra Civica Ecologista