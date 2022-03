Ospedale di Pontedera tra i 100 migliori d'Italia secondo Newsweek

L'ospedale di Pontedera fa parte della classifica dei 100 migliori ospedali d'Italia, stilata anche quest'anno dal settimanale statunitense Newsweek in collaborazione con Statista inc. "E' un riconoscimento importante - commenta il sindaco di Pontedera Matteo Franconi - ma naturalmente è uno stimolo a continuare a migliorarsi, perchè il riscontro è dato, certamente, dagli elementi analizzati in questa classifica, ma anche dal riscontro quotidiano dato dai nostri cittadini. Il Lotti deve continuare ad essere un ospedale a misura di cittadino - aggiunge Franconi - con la capacità di avere a disposizione professionisti che ne danno una qualità importante. Questo è il mix, che garantisce i numeri che questa ricerca, ma anche lo studio "bersaglio" della Scuola Sant'Anna, riconosce per il nostro presidio ospedaliero".

"Tutto questo - conclude Franconi - deve stimolare la Regione a continuare a investire sul nostro ospedale e dobbiamo continuare tutti a fare sinergia anche con le strutture del territorio. Perchè, l'altro passo in avanti, è sicuramente quello di migliorare il tema ospedale - territorio e, su questo, il rapporto con la medicina di base e con tutti gli attori del territorio è un aspetto fondamentale".

E' il quarto anno che la rivista americana stila la World's Best Hospital, la classifica dei migliori ospedali del mondo, con una sezione dedicata all'Italia, dove quest’anno all’ 87esimo posto figura l'ospedale "Lotti" di Pontedera. Oltre duemila gli ospedali presi in esame in tutto il mondo, con una ricerca che copre 27 paesi, allo scopo di misurarne la qualità dell'assistenza sanitaria secondo la metodologia illustrata sul proprio sito da Statista Inc, l'azienda provider di dati di mercato che ha curato la ricerca. Molti i parametri presi in considerazione: sondaggi tra i pazienti, pareri di addetti del settore, indicatori di performance.