Padule di Fucecchio, ancora aperte le iscrizioni al corso di birdwatching

(foto Alessio Bartolini)

Mentre il corso di birdwatching organizzato dal Centro RDP Padule di Fucecchio e partito all’inizio di marzo è in pieno svolgimento, è ancora possibile iscriversi alla seconda edizione prevista per il mese di aprile, con inizio venerdì 1.

Il corso "Birdwatching negli ambienti naturali della Toscana" è strutturato in quattro incontri in presenza, che si terranno presso il Centro Visite del Padule di Fucecchio a Castelmartini, e 3 uscite in campo per esercitarsi in natura. Una particolare attenzione sarà riservata alla conservazione degli uccelli e alle buone pratiche del birdwatcher: minimizzare il disturbo agli animali, partecipare alla raccolta di dati scientifici, tutelare le aree di interesse per l’avifauna. Esperti del Centro R.D.P. Padule di Fucecchio e del Centro Ornitologico Toscano si alterneranno in lezioni ed uscite per parlare del birdwatching nelle zone umide, negli ambienti forestali, nei prati-pascoli e negli ambienti rupicoli.

Proseguono da marzo a giugno anche le escursioni a piedi nel Padule di Fucecchio e negli ambienti vicini, aperte a tutti gli interessati e sempre condotte da una Guida Ambientale Escursionistica qualificata ai sensi di legge.

(foto Alessio Bartolini)

I prossimi appuntamenti in programma sono nella Riserva Naturale - Area Righetti (domenica 13 marzo), sul percorso "vita rurale in Padule", con visita al Museo di Bagnolo (19 marzo) e sulle colline di Poggio alla Guardia (27 marzo).

Il programma del corso di Birdwatching ed il calendario completo delle escursioni sono disponibili su www.paduledifucecchio.eu; informazioni e adesioni presso il Centro RDP Padule di Fucecchio (email fucecchio@zoneumidetoscane.it).

Fonte: Ufficio stampa