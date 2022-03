Pontedera ricorda suor Ilaria Meoli con un premio

Due giorni di iniziative in ricordo di Suor Ilaria Meoli, la missionaria pontederese scomparsa a soli 36 anni in seguito ad un incidente stradale, avvenuto a Marzo 2007 nella Repubblica Centrafricana, dove Suor Ilaria, carmelitana e medico specializzato in malattie infettive, si trovava per assistere la popolazione.

A 15 anni dalla scomparsa sarà consegnato, sabato 12 Marzo, un premio in sua memoria a Don Luca Casarosa, coordinatore della cappellania ospedaliera di Cisanello a Pisa, per il servizio svolto durante i momenti difficili della pandemia. La cerimonia si svolgerà alla biblioteca comunale Gronchi alle ore 17 e sarà il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, a consegnare il riconoscimento nelle mani di Don Luca Casarosa.

Il giorno successivo, domenica 13 Marzo, alle ore 11, presso la Chiesa del Sacro Cuore, sempre a Pontedera, si svolgerà una Messa presieduta da padre Saverio Cannistrà, già Preposto Generale dei Carmelitani Scalzi, con la testimonianza del colonnello Luca Mazzini, Capo equipaggio del volo di rientro della salma di Suor Ilaria.

Suor Ilaria Meoli era nata a Pontedera nel 1970 e si era laureata in Medicina e Chirurgia all'Università di Pisa. A 24 anni si era unita alle Suore Carmelitane di Torino e, dal 2005, stava seguendo in prima persona la realizzazione di un nuovo centro sanitario nella Repubblica Centrafricana dove, purtroppo, perse la vita in un incidente stradale.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa