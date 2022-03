Quanto rende investire in un negozio secondo Tecnocasa: Firenze al secondo posto

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, il segmento degli immobili per l’impresa ha messo in luce una ripresa nella prima parte del 2021, soprattutto lato compravendite come testimoniano i dati delle agenzie delle Entrate che hanno registrato un trend crescente anche rispetto al primo semestre del 2019. Se guardiamo alle tipologie commerciali si evidenza un aumento del 15,4% rispetto alla prima parte del 2019 e del 61,8% rispetto alla prima parte del 2021.

La metà delle compravendite di negozi realizzate dalle agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete Immobili per l’Impresa sono state indirizzate all’investimento immobiliare. Gli investitori, infatti, stanno tornando anche se con prudenza a impiegare i propri capitali su questo asset cercando soluzioni ben posizionate e già locate da tempo e puntando a rendimenti elevati.

I rendimenti annui lordi possono infatti superare anche il 10% in vie di passaggio per scendere in alcune zone top. Nelle grandi città in cui siamo presenti i rendimenti annui lordi possono andare dall’8,5% medio di Milano per arrivare all’11,1% di Roma e al 10,4% di Firenze.

Città - Rendimento annuo lordo (Negozi – vie di passaggio)

Roma 11,1%

Firenze 10,4%

Torino 10,2%

Palermo 10,1%

Napoli 10,0%

Verona 8,5%

Milano 8,5%

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa