Raccolta di beni per Ucrania, incontro del Pd Vinci con Parrini e Flores

Il Partito democratico di Vinci ha organizzato per domenica 13 marzo dalle 9.30 alle 12.30 una raccolta di beni in favore dell’Ucraina, davanti alla casa del popolo di Sovigliana.

Lunedì 14 marzo alle 21.30 si terrà un incontro dal titolo “Siamo tutti ucraini” alla casa del popolo di Spicchio al quale parteciperanno: Marcello Flores, storico, Università di Siena; il senatore Dario Parrini e il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia. Modera Francesca Cavini, giornalista de La Nazione di Empoli.

"In questo momento così difficile - spiega Daniele Vanni, segretario Pd Vinci - è importante cercare di organizzare iniziative concrete per aiutare chi sta soffrendo. Sul nostro territorio l'amministrazione comunale e le associazioni locali stanno portando avanti attività fondamentali di aiuto e solidarietà verso il popolo ucraino. Cercheremo con il banchino di domenica di dare supporto alla rete di aiuti. L'iniziativa di lunedì sarà incentrata nel cercare di capire la situazione geopolitica attuale provando a rispondere alle tante domande che ognuno di noi si sta ponendo in questi giorni sulle conseguenze globali di questa guerra".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa