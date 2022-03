Rigenerazione urbana a Scandicci: 5 milioni per la riqualificazione di San Giusto e l’area Greve

La riqualificazione dell’area del fiume Greve, con una pista ciclabile di collegamento tra il quartiere di San Giusto e il centro di Scandicci, oltre al rinnovo della passerella ciclopedonale; il recupero dell’area nord del plesso scolastico Altiero Spinelli per l’inserimento della scuola d’infanzia Ilaria Alpi, l’efficientamento energetico e il miglioramento antisismico; la riqualificazione del campo di calcio a 11 negli impianti sportivi di San Giusto; il recupero e il riutilizzo dell’area sportiva della scuola Spinelli, con l’ampliamento dell’offerta anche per attività fisiche extrascolastiche. Sono questi i quattro progetti riguardanti San Giusto e l’area perifluviale del fiume Greve per il Piano di rigenerazione urbana approvato dalla Giunta Comunale di Scandicci, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro, rientrante tra i “Progetti integrati di Rigenerazione urbana” presentati alla Città Metropolitana di Firenze per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Grazie all’attività di progettazione dei nostri uffici tecnici e amministrativi siamo pronti a presentare nei tempi quattro interventi di rigenerazione urbana per il quartiere di San Giusto, così come richiesto dalla Città Metropolitana di Firenze con l’obiettivo di accedere alle risorse nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – Abbiamo individuato progetti che portano importanti benefici ai nostri cittadini, con la riqualificazione e la riorganizzazione degli spazi scolastici, con il miglioramento degli impianti sportivi del quartiere, con un miglioramento ambientale complessivo nella qualità degli spazi pubblici; la riqualificazione dell’area Greve, inoltre, grazie alla creazione di nuovi percorsi pedociclabili e la riqualificazione della passerella, crea nuovi collegamenti tra San Giusto e il Centro cittadino, e in futuro anche con l’area fiorentina della Gonzaga, pensati per chi si muove a piedi o in bicicletta, incentivando di fatto gli spostamenti urbani con mezzi alternatiuvi a basso impatto ambientale”.

Tra i progetti approvati, quello per gli impianti esterni al plesso della Spinelli prevede il rifacimento degli attuali campi con veri e propri playground e nuove piste per l’atletica.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa