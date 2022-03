Rotatoria Pontorme, il cantiere si sposta sulla Tosco Romagnola

Lo spostamento del cantiere per la realizzazione della rotatoria tra via Tosco Romagnola e via Cherubini previsto per il 9 marzo ha subito un rinvio: la modifica della viabilità è stata riprogrammata per lunedì 14 marzo 2022.

Questo al fine di garantire una maggior sicurezza per gli utenti della via Tosco Romagnola, stabilendo di chiudere al traffico il collegamento di via di Pratella (lato nord) con la Tosco Romagnola. Resta invariata la transitabilità attuale e il percorso alternativo di Via Giuntini e Via Dallapiccola.

Nelle ultime settimane i lavori sono proseguiti come da cronoprogramma: una volta realizzate le modifiche su via Cherubini, conclusa la realizzazione dei sottoservizi impiantistici e dei sottofondi, per i quali sono stati attesi i tempi tecnici per il consolidamento, che hanno poi permesso la stesa del bitume nella parte di rotatoria realizzata.

Una volta spostato il cantiere nel tratto della Tosco Romagnola, i lavori proseguiranno per chiudere l'anello interno e arrivare alla conclusione dell'intervento.

Si ricorda che è attivo il percorso alternativo di via Giuntini e via Dallapiccola: per chi proviene da Empoli lungo via Cherubini sarà obbligatoria la svolta a destra in via Giuntini per raggiungere via Tosco Romagnola attraverso la rotonda di via Dallapiccola. Per chi proviene dalla SCG FI.PI.LI e vuole raggiungere Empoli e via Cherubini, sarà possibile svoltare in via Dallapiccola dalla rotonda e accedere a via Cherubini da via Giuntini.

Stessa cosa per chi proviene da Empoli lungo la via Tosco Romagnola e vuole immettersi su via Cherubini: sarà possibile farlo sempre dalla rotonda di via Dallapiccola.

Infine si raccomanda massima attenzione ricordando il limite di velocità a 30 Km/h nel tratto della Tosco Romagnola in prossimità del cantiere.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa