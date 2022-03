Rubano vestiti e li nascondono nella sedia a rotelle, denunciata badante e aiutante

Nel pomeriggio di ieri 10 marzo, a seguito di segnalazione al 112, i carabinieri di Calenzano sono intervenuti in via San Quirico, presso un negozio all'interno del centro commerciale "I Gigli", ed hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso due donne di nazionalità rumena.

Le due, che si aggiravano all'interno del negozio con fare sospetto, sono state sorprese dagli addetti alla sicurezza mentre oltrepassavano l’uscita, con alcuni capi di abbigliamento, occultati all'interno di una sedia a rotelle di un'anziana signora, cui una delle due faceva da badante, completamente ignara di quello che stava succedendo. La merce asportata (vari capi di abbigliamento per donna e bambino) del valore di circa 375 euro è stata recuperata e restituita. Le due donne denunciate.