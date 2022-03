Salvare le colture del Padule, investimenti sull'impianto di Orentano

Si potenzia l’impianto idrovoro dei Pollini, una delle opere idrauliche più importanti del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e che risulta indispensabile per tenere asciutta e quindi fruibile una vasta area di Orentano e del Bientinese.



L’Ente consortile, infatti, ha avviato la sostituzione del trasformatore dell’impianto: un intervento che ha richiesto l’investimento di oltre 60mila euro, e che permetterà adesso, quando ci sarà bisogno, l’utilizzo simultaneo di tutte e quattro le pompe presenti nella struttura.



"Orentano, e l’impianto idrovoro dei Pollini sono, assieme alle altre opere idrauliche della zona, il cuore stesso della bonifica storica del Bientinese – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – E’ per questa consapevolezza che proseguiamo senza sosta nel nostro impegno quotidiano, per la cura e la sicurezza idraulica dell’area. Questo ulteriore investimento ci permette di rendere più potente l’impianto stesso: con la possibilità di accendere in contemporanea, a fronte naturalmente delle necessità metereologiche, sia le due pompe più moderne, istallate solo una manciata di anni fa; sia le due storiche, che nel frattempo abbiamo recuperato. Complessivamente, una volta ultimato il cantiere avremo quindi a disposizione una struttura all’avanguardia: che di fronte al rischio di tracimazioni dell’Argine della via Rossa, sarà capace di sollevare un

quantitativo di acqua tale, da salvaguardare in particolare l’area del Padule che è a disposizione della produzione agricola”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord