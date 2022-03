Sconti per l'economia circolare, se ne parla coi commercianti a Montespertoli

Per lunedì 14 marzo tutti i commercianti del comune sono stati invitati a partecipare ad un incontro di presentazione per parlare del nuovo sistema di scontistica e promozione legato al potenziamento della raccolta differenziata delle bottiglie di plastica.

All'incontro, organizzato per le ore 15:00 in Sala del Consiglio, sarà presente il Sindaco Mugnaini e l'Assessore al Commercio Paolo Vignozzi. L'invito è rivolto a tutti i proprietari di bar e negozi nel territorio comunale. Si può inviare la propria conferma di partecipazione all'indirizzo segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it

Nell'ambito del progetto "Montespertoli capitale green" è previsto il potenziamento della raccolta differenziata delle bottiglie in PET tramite il modello dell'Eco-compattatore. Il sistema, in accordo con il gestore del servizio Alia Servizi Ambientali, va a potenziare la raccolta differenziata incentivandola tramite nuove modalità di promozione e scontistica in collaborazione con i commercianti del territorio. In pratica più ricicli e più risparmi nei negozi convenzionati guadagnando tutti in ambito ecologico e di mercato.

L'invito quindi è per lunedì 14 marzo, alle ore 15,00, in Sala del Consiglio, inviando conferma di partecipazione all'indirizzo email segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it