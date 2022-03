"Sindacati nazisti": i No Vax colpiscono la Cgil di Prato

“Purtroppo, anche in un momento così drammatico, non si ferma la spirale del vandalismo che questa volta ha colpito la Cgil di Chiesanuova, a Prato”. Si apre così una dichiarazione dell’assessore regionale Stefano Ciuoffo a commento dell’episodio avvenuto presso la sede di via Dora Baltea dedicata a Luciano Lama che è stato imbrattata di scritte a spray.

“Voglio esprimere la mia ferma condanna per questo episodio; il tenore delle scritte lo rende associabile a posizioni no vax, ma queste espressioni travalicano ogni posizione, sono solo violenza verbale. Piena solidarietà al sindacato davanti a questi atti vigliacchi i cui responsabili spero vengano rapidamente identificati”.