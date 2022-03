Sportello di orientamento Donyasso apre agli sfollati dell'Ucraina

Lo sportello informativo gratuito Donyasso è gestito da Asev e Oxfam ed è nato nel 2018 all’interno del progetto Nessuno Escluso con il patrocinio dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Offre informazioni e orientamento sulla normativa e facilita l’accesso a tutti i servizi sul territorio, in particolare a quelli socio sanitari ed educativi a tutti i cittadini che fuggono dall’Ucraina e arrivano in Italia in particolare nei comuni dell’Empolese Valdelsa.

Se necessario è possibile richiedere un appuntamento con l’aiuto di un mediatore in lingua ucraina.

Per appuntamenti e per qualsiasi informazione è possibile chiamare il numero fisso 05711825630 o via whatsapp al 3711519641 nei giorni di lunedì dalle 14 alle 18 o il mercoledì dalle 9 alle 13

