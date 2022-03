Spray al peperoncino al liceo Marconi, evacuazione preventiva

Un'evacuazione precauzionale quella avvenuta al liceo Marconi alla Scala di San Miniato nella giornata di ieri, giovedì 10 marzo. Dapprima è stata ipotizzata una fuga di gas, tanto da far chiamare i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco.

Ma l'amara verità era un'altra: pare che due studentesse, mentre erano in classe, abbiano spruzzato dello spray al peperoncino, che ha causato irritazione alla vista e al canale olfattivo.

Le prime uscite dei ragazzi e delle ragazze hanno poi portato all'evacuazione decisa dal dirigente scolastico Gennaro Della Marca. Con l'arrivo anche delle ambulanze è stato possibile soccorrere gli alunni che avevano avuto un mancamento per la situazione di difficoltà che si era venuta a creare. Poco prima di mezzogiorno è stato poi possibile rientrare in classe.

Per le responsabili, due giovanissime studentesse, c'è il rischio di una sospensione a tempo. Ecco come il preside Della Marca ha spiegato come seguiranno gli eventi: "Convocheremo un Consiglio di Classe straordinario disciplinare alla fine del quale si decideranno eventuali sanzioni disciplinari. Dall'altra parte sarà possibile esporre la propria tesi difensiva o far pervenire memoria scritta".