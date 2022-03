Pontassieve piange il partigiano Stoppa, è scomparso Natale Benvenuti

L’amministrazione Comunale di Pontassieve esprime profondo cordoglio e partecipa al dolore della famiglia, per la perdita di Natale Benvenuti, il partigiano “Stoppa”.

Persona conosciuta e stimata, Natale Benvenuti è stato un testimone importante del periodo della Resistenza. La sua esperienza di vita ha sempre voluto condividerla, soprattutto con le nuove generazioni, andando nelle scuole a “raccontare”, convinto che tramandare la Memoria fosse un mezzo per costruire una società più giusta, nella quale Natale credeva.

“Stoppa” è sempre stato in prima fila sempre in tutte quelle occasioni in cui si ricordavano la libertà e riscatto del nostro Paese ed anche per questo a Natale Benvenuti - il 25 aprile 2014 – l’Amministrazione ha consegnato il Ponte Mediceo, il massimo riconoscimento del Comune di Pontassieve.

Il funerale si svolgerà in forma civile, domenica 13 marzo ore 15.30 a SAN FRANCESCO PELAGO - Casa funeraria (Via Forlivese, 24/b)-

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio stampa