Un corteo di circa 400 persone sta sfilando per le strade del centro di Firenze, organizzato da varie associazioni fiorentine insieme ad Anpi, Cgil, oltre a movimenti politici di sinistra, per il cessate il fuoco in Ucraina.

Il corteo – legato alla manifestazione 'Firenze contro la guerra' – sfila dietro lo striscione "Firenze città aperta ripudia la guerra" ed è partito da piazza Santissima Annunziata intorno alle 18, con meta finale piazza Strozzi.