Ucraina, manifestazione a Firenze: presenti anche Cgil e Landini

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parteciperà domani alla manifestazione a Firenze in piazza Santa Croce 'Cities stand with Ukraine' per sostenere "la pace e dire no alla guerra".

La Cgil, infatti, anche nel documento approvato ieri dal comitato direttivo, condanna l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e sostiene la necessità di "evitare che l'Europa e il mondo intero siano spinte in una spirale distruttiva".

"Le grandi manifestazioni del 25 febbraio e del 5 marzo a Roma e le numerosissime mobilitazioni in tutto il territorio nazionale promosse dalla CGIL insieme all’associazionismo e al movimento pacifista hanno dimostrato quanto siano necessarie la mobilitazione e la scelta di campo per evitare che l’Europa e il mondo intero siano spinte in una spirale distruttiva".

Così nell’ordine del giorno del Direttivo Nazionale della Cgil approvato ieri.

“Anche per questa ragione – continua- saremo il 12 marzo a Firenze alla manifestazione contro la guerra ed in solidarietà con il popolo ucraino promossa dai sindaci di 100 città europee e che vedrà la presenza del sindaco di Kiev.

A Firenze, anche la Cgil Toscana ci sarà, con in testa la segretaria generale Dalida Angelini. “In piazza perché dobbiamo abrogare la guerra – dichiara Angelini –, è tempo di deporre le armi, è tempo che le diplomazie europee lavorino giorno e notte per un cessate il fuoco immediato, per una tregua per far arrivare alle popolazione già stremata gli aiuti di cui necessità”.

La Cgil ha promosso una sottoscrizione tra lavoratori, lavoratrici, pensionate/i, studentesse e studenti. I fondi saranno destinati esclusivamente a finalità umanitarie attraverso sindacati, entità o associazioni di assoluta garanzia che già operano nel campo dell’aiuto umanitario.

Si può donare versando sul Conto Corrente Postale:

IBAN: IT18Y0103003201000007777787

INTESTATO A: Cgil Nazionale

CAUSALE: Emergenza Ucraina

Fonte: Ufficio Stampa