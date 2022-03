Ucraina, manifestazione per la pace a Cerreto Guidi

Cerreto Guidi si mobilita per la Pace organizzando, su iniziativa dell’Amministrazione comunale, delle Parrocchie e delle Associazioni del territorio, una manifestazione contro la guerra. Sarà un modo per evidenziare la solidarietà con il popolo ucraino e per rilanciare con forza il messaggio che la pace è necessaria sempre e che la guerra è una sconfitta per tutti.

Domenica 13 Marzo alle ore 16,30 in Piazza Vittorio Emanuele II si terrà la manifestazione “Cerreto Guidi per la Pace”. Sarà presente il Sindaco Simona Rossetti che ricorda come sia importante costruire la pace giorno dopo giorno, ma anche dare dei segni forti di contrarietà alla guerra con manifestazioni che coinvolgano tutta la comunità.

E’ previsto un corteo nel segno della Pace per le vie cittadine con interventi finali delle autorità e delle associazioni presenti.