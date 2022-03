Cinque persone in fuga dall'Ucraina in arrivo a Castelfranco

Sono in arrivo 5 persone a Castelfranco in fuga dall'Ucraina.

Sono tre donne e due bambini per i quali il Comune di Castelfranco di Sotto ha ricevuto la comunicazione di alloggio presso abitazioni castelfranchesi di amici e conoscenti dei profughi che provengono dal territorio colpito dal conflitto bellico.

“Sono in contatto con alcune delle persone che ospiteranno delle cittadine ucraine insieme ai loro figli – ha spiegato il sindaco Gabriele Toti- . Ci siamo messi a disposizione per dare il nostro supporto a queste persone, alle quali va tutta la nostra solidarietà”.

I profughi in arrivo vengono accolti presso il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) o Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) attraverso un percorso organizzato dalla protezione civile e dalle prefetture.

Si ricorda che è importante per coloro che arriveranno in maniera autonoma comunicare tempestivamente il proprio arrivo alle autorità competenti proprio per permettere di attivare servizi e sostegni adeguati:

- recarsi immediatamente alla questura di Pisa via Mario Lalli, 3 - Pisa per segnalare la propria presenza sul territorio italiano;

- segnalarsi direttamente al numero unico regionale Infosanita 800-556060 per l’accesso al percorso sanitario.

Coloro che effettueranno un ricongiungimento familiare o ospitano dei profughi devono inviare al Comune il modulo per la comunicazione di ospitalità di cittadino straniero (il modulo è presente sul sito web dell’ente).

Continuano nel frattempo le operazioni di raccolta di materiale da inviare in soccorso alla popolazione ucraina presso la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Orentano e la Misericordia di Castelfranco.

Non si raccolgono più vestiti invernali, se non per bambini.

Sono richiesti principalmente: alimenti a lunga conservazione, coperte, prodotti per l'igiene personale e alimentazione per bambini (omogeneizzati e latte in polvere).

Nella Farmacia Comunale di Via Solferino è inoltre possibile acquistare farmaci da donare: basterà fare l’acquisto e lasciare la donazione dei prodotti in loco. La Croce Rossa di Castelfranco si occuperà del ritorno e successiva distribuzione.

“Vorrei fare un sentito ringraziamento a tutte le associazioni e alle persone che stanno dando e hanno dato il proprio supporto alla popolazione duramente colpita dalla guerra- ha aggiunto il Sindaco -. I castelfranchesi si sono mobilitati per raccogliere quanto poteva andare in aiuto ai profughi ucraini. Continuiamo a seguire le vicende e a portare, per quanto possibile, il nostro contributo”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa