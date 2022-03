Uisp Empolese Valdelsa, parte il corso di running

Il 5 aprile prossimo partirà il corso organizzato dall’Area Atletica della Uisp Empoli Valdelsa “Running per principianti”. La nuova proposta è rivolta a tutti gli appassionati di corsa, da chi non l’ha mai praticata e vorrebbe cominciare a chi ha già iniziato individualmente e intende acquisire strumenti per migliorare la propria attività. Il corso si terrà all’interno dello stadio Castellani di Empoli e prevede due lezioni settimanali tenute dal professor Giovanni Alotto, istruttore di eccezione con una grandissima esperienza alle spalle.

L’attività è aperta a tutte le fasce di età e ha come obiettivo fornire le basi di conoscenza di una pratica motoria che coinvolge sempre più persone sul territorio. Verranno date nozioni per accrescere la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità e illustrate tecniche per migliorare la pratica: stretching, tempi i recupero, alimentazione, abbigliamento. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 20. L’iscrizione, comprensiva di tessera Uisp, è di 12 euro e il costo mensile di 20 euro. Per partecipare è necessario essere in possesso del certificato medico sportivo non agonistico.

«Abbiamo iniziato a rendere operativo il nuovo settore Atletica - dichiara Arianna Poggi, presidente del comitato Uisp Empoli Valdelsa - questo corso è pensato per andare incontro a tutti coloro che si sono improvvisati podisti, in molti casi incentivati anche dall’emergenza sanitaria che non permetteva di fare molto altro. Basta fare una passeggiata nel weekend per vedere quanto sia cresciuto il numero di coloro che si dedicano alla corsa. Con questo avviamento ci proponiamo l’obiettivo di dare quelle basi utili per continuare a correre in autonomia, ma in modo più regolamentato».

«Quello che proponiamo è un percorso di avvicinamento al mondo del running - spiega Gabriele Scali, responsabile dell’Area Atletica della Uisp Empoli Valdelsa - si tratta di uno strumento per principianti o amatori che non hanno mai praticato in maniera strutturata. Il running è un’attività in crescita e vorremmo avvicinare più persone possibili per dare loro degli strumenti in grado di migliorarsi. In questo non vogliamo certamente sostituirci al lavoro delle società sportive, ma tentare di agevolarle contribuendo ad aprire un canale con gli appassionati che corrono in autonomia».

Il corso permetterà, attraverso poche semplici tecniche e regole, di migliorare le proprie prestazioni in termini di benessere fisico e mentale. Inoltre, darà la possibilità di condividere con altri amanti della corsa una passione comune.

«Ho accettato con entusiasmo di seguire questo corso - afferma il professor Giovanni Alotto - perché credo che sia davvero importante dare la possibilità a tutti di apprendere alcuni consigli e accorgimenti fondamentali per avviarsi a questa disciplina. Acquisire degli strumenti di base in

maniera sistematizzata e nella giusta forma è fondamentale per chi voglia intraprendere la corsa o voglia proseguire in modo più consapevole e sano».

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa