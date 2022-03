Legambiente Empolese Valdelsa organizza una visita guidata nella zona del Padule di Fucecchio

Il circolo di Legambiente Empolese Valdelsa, dopo un periodo di assenza a causa della Pandemia, torna ad organizzare una gita per promuovere il nostro territorio, con una visita guidata nella zona del Padule di Fucecchio.

Nella mattinata di sabato 19 marzo infatti, ci recheremo nell'area del Padule accedendo dalla parte di Larciano e grazie al prezioso aiuto che ci sarà fornito da un'esperta guida naturalistica, andremo a visitare la Riserva Naturale delle Morette e il Centro Visite ad essa collegato.

Il periodo è particolarmente propizio per apprezzare la ricchezza rappresentata della biodiversità dell'area, che come al solito risulterà affascinante anche per chi conosce da tempo la zona e stupirà chi quest'area ancora non la conosce.

Vogliamo inoltre ricordare che salvaguardare ambienti naturali come questo, vuol dire anche garantire nel futuro il funzionamento degli importanti servizi ecosistemici, che naturalmente forniscono, e che sono di fondamentale importanza per la lotta ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale.

Partecipare ad eventi come questo è anche l'occasione per conoscere i progetti sulla conservazione del Padule e perciò in qualche modo dare un sostegno alle politiche di salvaguardia, importanti per la salute dell'ambiente in generale.

GITA NEL PADULE DI FUCECCHIO

VISITA NATURALISTICA ALL'INTERNO DELLE AREE PIU' BELLE DEL PADULE DI FUCECCHIO

SABATO 19 MARZO 2022

Ritrovo:

- ore 8,00 in P.za Guido Guerra, ad Empoli (davanti al Palazzo delle Esposizioni)

- ore 9,00 a Castelmartini, in via Castelmartini (davanti al bar Le Morette)

Programma:

Visita all'Osservatorio Naturalistico della Riserva Naturale delle Morette

Visita al Centro "Baronessa Irene Alfano Montecuccoli", del Padule di Fucecchio posto a Calstelmartini.

Sarà a carico di ogni singolo partecipante la quota riguardante il contributo da corrispondere alla guida che ci accompagnerà nell'area protetta, che varierà in base al numero dei partecipanti, oltre al trasporto legato agli spostamenti e il pranzo a sacco.

Attrezzatura minima: scarponi, abiti comodi, binocolo.

In caso di pioggia l'escursione non sarà effettuata.

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione

Per informazioni ed adesioni alla gita: Legambiente cell. 373/8732433 (Marco)

CHI E' INTERESSATO A PARTECIPARE COMUNICHI LA PROPRIA ADESIONE ENTRO MERCOLEDI' 16/03/2022

