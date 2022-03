Cade in casa senza riuscire a rialzarsi, 90enne soccorsa dopo due giorni

Era caduta in casa mentre era da sola, senza avere la possibilità di rialzarsi. La donna, 90enne, è rimasta quindi per due giorni in casa prima che un parente, allarmatosi non avendo più ricevuto notizie da lei, ha chiamato i carabinieri. È accaduto a Cortona (Arezzo).Il parente è prima andato alla casa della donna, ma sentendo solo la Tv accesa senza riuscire a farsi aprire ha allertato le forze dell'ordine.

i carabinieri sono intervenuti coi vigili del fuoco, hanno forzato la porta di ingresso e trovato la donna, fortunatamente cosciente, ma riversa a terra. È stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e accompagnata per accertamenti all'ospedale.