Dà alle fiamme il drappo nero sul David: danni per 15mila euro

Danni per almeno 15 mila euro alla copia del David sull’arengario di Palazzo Vecchio in piazza della Signoria. L’incendio per mano di Pisvejc Vaclav che ha bruciato ieri sera il drappo nero posto sulla statua in segno di solidarietà all’Ucraina ha causato l’annerimento di ampia parte della superficie della scultura che dovrà essere pulita con solventi specifici.

La statua è stata realizzata nel 1910 da Luigi Arrighetti. Stamani è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici delle Belle arti del Comune e dei restauratori. In poche ore sono stati tolti i residui carboniosi della combustione non coerenti col David ma è rimasta una patina scura derivante principalmente dal fumo (soprattutto su spalle e testa) che dovrà essere tolta con particolari solventi.

I lavori di pulitura andranno avanti per una settimana e costeranno circa 15 mila euro.

Del David, così come degli altri gruppi scultorei della piazza, era già stato previsto un restauro completo grazie al finanziamento della maison Ferragamo tramite Art bonus che sarebbe iniziato tra poche settimane.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa