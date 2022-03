L'Europa in piazza a Firenze contro la guerra in Ucraina: 20mila in piazza Santa Croce

Diciassette rintocchi di campane, come i giorni dall'inizio della guerra in Ucraina, accompagnano la voce del presidente del Parlamento europeo recentemente scomparso David Sassoli, che parla di Europa e di pace. Così è iniziata alle 15 la manifestazione "Cities stand with Ukraine" a Firenze, che si sta svolgendo in piazza Santa Croce.

Tantissime le adesioni all'evento, che sta riunendo l'Italia e l'Europa nel capoluogo toscano, nella manifestazione promossa dal sindaco Dario Nardella e presidente di Eurocities. Altissimo il numero dei partecipanti: si parla di circa 20mila persone presenti in piazza Santa Croce e di 100 città collegate, per dire no al conflitto in Ucraina. Tra gli interventi previsti in presenza o videomessaggio, diversi sindaci dell'Europa e il collegamento del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

Intanto dalla basilica di Santa Croce risuona l'Ave Verum Corpus di Mozart, eseguito dall'Orchestra e dal Coro del Maggio Musicale Fiorentino, mentre dal palco sta conducendo gli interventi Camila Raznovich.

Zelensky in collegamento, l'appello ai politici: "Chiudere i cieli dell'Ucraina"

In collegamento interviene alla manifestazione di Eurocities a Firenze il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyj che ha aperto salutando "tutti gli amici di Ucraina, d'Europa e tutti gli amici della libertà". "So che oggi siete oltre 100mila in diverse piazze di diverse città, noi ucraini siamo grati". La guerra, continua il presidente dell'Ucraina, "non è iniziata da noi è l'invasione cinica e crudele da parte della Russia, è la guerra contro il popolo ucraino". Il presidente parla di città circondate, bombardamenti continui 24 ore su 24 su "cliniche, chiese, piazze, che sono come le vostre". Un conflitto contro l'occidente, che "non è solo contro gli ucraini ma contro i valori che ci uniscono, contro il nostro modo di vivere". Zelensky lancia un appello alla manifestazione fiorentina, "dite ai vostri politici di chiudere i cieli dell'Ucraina" dai razzi, missili e aerei russi. Poi cita un numero, il numero 79: "79 bambini uccisi dalla guerra, 79 famiglie distrutte. Dobbiamo fare in modo che questo numero non aumenti e che nessuno lo dimentichi".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO