La Misericordia dell'Antella sbarca in Polonia per consegnare gli aiuti all'Ucraina

I primi volontari della Misericordia dell’Antella, Cosimo e Luciano, alle ore 16 circa di oggi, sabato 13 marzo, sono arrivati a Lublino in Polonia, quasi al confine con l’Ucraina, per la consegna degli aiuti per la popolazione dell’Ucraina che dal 1 marzo sono stati portati nella sede della Confraternita: oltre 250 scatoloni che sono stati portati giorno dopo giorno presso il centro regionale di raccolta delle Misericordie, alla Mercafir, pieni di vestiti, generi alimentari, materassi, medicinali, brande, prodotti per l’igiene, giocattoli, ecc.

La colonna mobile delle Misericordie della Toscana, la seconda, è partita da Firenze nella mattinata di ieri, venerdì 12 marzo, e fino alla sera ha viaggiato ininterrottamente, fermandosi poi per la notte, ripartendo questa mattina alla volta di Lublino.

Qui è possibile vedere il video della partenza. Sul canale Youtube della Misericordia dell’Antella e sulla pagina facebook saranno quotidianamente caricati nuovi video e foto.

Proprio perché il materiale donato è stato tantissimo il coordinamento delle Misericordie ha comunicato di sospendere per il momento la raccolta di alcuni generi e indumenti.

PERTANTO PRESSO LA MISERICORDIA DELL’ANTELLA È SOSPESA LA RACCOLTA DI ABBIGLIAMENTO, COPERTE, VESTIARIO E GENERI VARI.

Queste le parole rivolte dal Governatore Paolo Nencioni a Cosimo e Luciano: "Grazie di cuore, mi raccomando prudenza e cervello...fate parte di una squadra ben organizzata ma in questi casi a volte non basta....e poi il ritorno con questa gente provata da attenzionare con tutte le premure necessarie".

Fonte: Misericordia di Antella