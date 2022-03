Nel bagaglio ha oltre 30mila euro non dichiarati: fermata all'aeroporto cittadina ucraina

Atterrata all'aeroporto di Pisa, nella valigia aveva oltre 30mila euro non dichiarati. È quanto scoperto dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Pisa in servizio allo scalo Galilei, in collaborazione con la guardia di finanza di Pisa. Il denaro contante, 32.849,12 euro, è stato ritrovato nel bagaglio a mano di una cittadina ucraina, in arrivo dalla Germania.

La viaggiatrice ha usufruito del pagamento dell'oblazione immediata, per un totale di 3.427,37 euro.