Nella notte incendio boschivo a Montereggio nel comune di Mulazzo

Intorno a mezzanotte di venerdì 11 marzo numerose segnalazioni sono giunte alla Sala operativa regionale per fiamme ben visibili sulla montagna, in località Montereggio, nel Comune di Mulazzo. Numerose squadre di volontariato Aib e operai forestali dell'Unione dei Comuni della Lunigiana sono giunte in zona, con il coordinamento di un direttore delle operazioni.

Dopo ore di lavoro via terra, con l'uso di attrezzature manuali e dopo aver steso centinaia di metri di tubazioni per portare acqua, tutto il fronte di fiamma è stato spento. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. Il controllo dei 10 ettari percorsi dalle fiamme, andrà avanti per l'intera giornata, anche pere scongiurare il riattivarsi di focolai a causa del previsto rinforzo del vento secco di tramontana.

Per i prossimi giorni non si prevedono piogge significative e si raccomanda quindi la massima attenzione nelle operazioni agricole svolte in campagna e il rispetto del divieto abbruciamenti in vigore da sabato 12 marzo.

Fonte: Regione Toscana