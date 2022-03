Non paga il conto dopo aver mangiato con la famiglia: denunciato

Un italiano 34enne originario del Lazio è stato denunciato alla Procura della Repubblica da parte dell’ Ufficio Prevenzione Generale della Questura per il reato di insolvenza fraudolenta, commessa presso una pizzeria in zona Piagge; l'uomo, insieme alla famiglia, ha consumato un pasto per poi allontanarsi non pagando il conto per un ammontare di oltre 40 euro. Dopo la presentazione della querela in Questura da parte del titolare, i poliziotti hanno denunciato il soggetto che nel frattempo era stato rintracciato da una pattuglia della Squadra volanti intervenuta sul posto a seguito di richiesta telefonica al 112.