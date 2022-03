Pnrr, la Toscana presenta i suoi progetti di economia circolare

La Toscana presenta i suoi progetti di economia circolare che concorrono ai finanziamenti previsti dal Pnnr e che sono stati messi a bando dal Ministero per la transizione ecologica. A farlo saranno il Presidente Giani e l’assessore all’ambiente e alla transizione ecologica, Monia Monni. La conferenza stampa si terrà alle 13.00 di lunedì 14 marzo 2022 in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo 10 a Firenze.

Parteciperanno anche i direttori dei tre ATO, gli Ambiti territoriali ottimali di Toscana centro, Toscana Costa e Toscana sud, Dario Baldini, Alessandro Mazzei e Paolo Di Prima, e i presidenti delle società che gestiscono il ciclo dei rifiuti.

Fonte: Regione Toscana