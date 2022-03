Studente sorpreso dalla polizia a urinare sul portone di Palazzo Vecchio: multa da 3333 euro

3333 euro di multa per uno studente italiano di 23 anni, sorpreso la notte scorsa dalla Polizia di Stato mentre, intorno alle 4.00, stava urinando in piazza Signoria sul portone di Palazzo Vecchio, all'angolo con via della Ninna.

Gli agenti delle volanti, impegnati nel controllo del territorio, lo hanno immediatamente identificato e sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza.

In questi casi la legge prevede una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 10.000, che se pagata però entro 60 giorni è ridotta, per così dire, a 3333 euro.

Il giovane, che ha detto di essere a Firenze per motivi di studio, si sarebbe subito scusato per il gesto di fronte agli stessi poliziotti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa