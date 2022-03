Tafferugli tra tifosi reggiani e lucchesi dopo la partita: due persone identificate

A seguito della partita Lucchese Reggiana, disputata ieri sera alle 20.30, durante il deflusso dei tifosi ospiti, alcuni tifosi della Reggiana, sono entrati in contatto con tifosi lucchesi tra viale Pacini e viale Giusti. I tafferugli hanno interessato diverse decine di tifosi, ma le forze dell'ordine che presidiavano la zona hanno ripristinato immediatamente la sicurezza e i tifosi ospiti hanno lasciato la provincia senza altre problematiche. La Digos della Questura di Lucca, in collaborazione con la Digos di Reggio Emilia ha già identificato 1 tifoso lucchese e uno della reggiana. Sono in corso indagini per definire ruoli e responsabilità. Due agenti sarebbero rimasti infortunati.