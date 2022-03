Teatro Boccaccio, c'è 'The best of': in scena Katia Beni e Anna Meacci

La comicità toscana va in scena al teatro Boccaccio di Certaldo. Martedì 15 marzo 2022, alle 21, su il sipario su "The best of", con Katia Beni e Anna Meacci. Lo spettacolo sostituisce "Simply the best", con Marta Zoboli, inizialmente in programma il 15 marzo e poi annullato alla luce della cancellazione della tournée dell'attrice, in seguito all'emergenza Covid-19 che ha limitato fortemente l'attività di teatri e artisti.

"The best of", di Katia Beni, Alessandro Bini, Donatella Diamanti, Bruno Magrini e Anna Meacci, propone uno show inedito e originale, che mette in luce tutto il talento delle due artiste: la coppia Beni-Meacci ancora una volta è pronta a giocare con il pubblico e a farlo divertire, coinvolgendolo attraverso improvvisazioni, sketch di repertorio in assolo o in coppia, brani inediti e cavalli di battaglia tratti da spettacoli cult, come "Ticket&Tac", "Scoop", "Non c’è duo senza te".

L'ingresso allo spettacolo, parte della stagione teatrale congiunta organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo, sarà consentito nel rispetto delle disposizioni nazionali relative al contrasto della diffusione Covid-19 e all'applicazione del Green pass e del Super Green pass. Il cambiamento di programmazione non comporta variazioni per gli abbonati. Per informazioni su costi, prevendita e vendita dei biglietti, è possibile contattare il Teatro Boccaccio allo 0571 664778, consultare il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivere a info@multisalaboccaccio.it.

