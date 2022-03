Via vai in casa, i carabinieri scoprono un giro di spaccio: arrestato 22enne

Continua l’impegno dei Carabinieri di Prato nella lotta contro lo spaccio di droga in città e provincia. I militari di Montemurlo hanno fermato un fiorente spaccio di sostanza stupefacente messo in piedi da un giovane pregiudicato 22enne.

A seguito di una prolungata attività di osservazione non era sfuggito uno strano via vai di giovani presso l’abitazione dell’uomo. Il giovane era gravato da svariati e specifici precedenti per reati di droga, ed era già sottoposto a provvedimenti cautelari emessi da due Procure Toscane che gli imponevano l’obbligo di dimora in alcune fasce orarie quotidiane con l’aggiunta della presentazione alla Polizia Giudiziaria. Misure che evidentemente non sono state sufficientemente efficaci ad impedirgli di continuare a delinquere.

I militari, nel corso della perquisizione cui lo hanno sottoposto martedì scorso nella frazione Bagnolo, poi estesa alla sua abitazione e relative pertinenze, hanno rinvenuto nella sua disponibilità quasi un chilo di hashish suddiviso in dosi e panetti, 6 grammi di cocaina, diverse bilancine di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, telefoni cellulari, nonché coltellini intrisi della predetta sostanza, denaro contante provento dell’illecita attività.

L’uomo è stato deferito in stato di arresto in flagranza alla Procura della Repubblica di Prato ed è così comparso ieri in Tribunale per il rito direttissimo, ove, in attesa del giudizio, gli sono stati confermati gli arresti domiciliari.