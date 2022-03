Ambiente, ripulita area di Arnovecchio e derattizzazione del territorio di Empoli

Abbandoni rifiuti, ripulita area segnalata di Arnovecchio e individuati i responsabili

Qualche giorno fa gli ispettori ambientali di Alia spa, durante i controlli che stanno effettuando su tutto il territorio comunale, hanno ripulito l’area di Arnovecchio a Cortenuova dove era stato segnalato un continuo e crescente abbandono di rifiuti, individuando i responsabili. Tale criticità era stata oggetto di molte segnalazioni. Adesso la situazione è in progressivo miglioramento dopo l’intervento, rispetto alle condizioni di degrado più volte evidenziate dalla cittadinanza.

Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli, commenta: "Sono molto contento perché stiamo sempre più intensificando i controlli degli abbandoni dei rifiuti, sia quelli in città che quelli delle periferie sensibili e importanti come Arnovecchio. Non ci fermiamo, andiamo avanti. Le persone individuate verranno denunciate e le autorità stabiliranno le responsabilità. Sono molto soddisfatto perché piano piano stiamo mettendo su un sistema che nel medio lungo periodo potrà dare sempre maggiori risultati e arrivare a una sensibile diminuzione degli abbandoni".

Sono in programma ulteriori interventi periodici in alcune aree ed è molto importante che le segnalazioni vengano indirizzate all’azienda dei servizi ambientali, in modo che possano intervenire, sui comportamenti incivili e illeciti.

Derattizzazione, terzo ciclo di interventi sul territorio comunale

Comincia domani il terzo ciclo di interventi di derattizzazione dell’anno su tutto il territorio comunale partendo dalle frazioni fino ad arrivare al centro cittadino. Il servizio come già detto è stato affidato a una nuova ditta, la Blitz Disinfestazioni Srl con sede a Montelupo Fiorentino, che opera nelle attività di monitoraggio e trattamento con il proprio personale tecnico specializzato, che ha il compito di controllare il consumo delle esche rodenticide negli erogatori che sono posizionati su tutto il territorio e, laddove è necessario, provvedere ad integrarlo.

"Dopo aver cambiato l’impostazione speriamo che le cose funzionino meglio e a dovere e come sempre ringrazio i cittadini della collaborazione che vorranno accordarci segnalando eventuali disservizi" afferma Marconcini.

PROGRAMMA

Lunedì 14 marzo - Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Villanuova, Empoli zona est;

Martedì 15 marzo – Carraia, Empoli città, Santa Maria, Avane, Pagnana, Marcignana, Pozzale/Casenuove;

Mercoledì 16 marzo – Martignana, Monterappoli, Sant’Andrea/Fontanella, Ponte a Elsa, Brusciana;

Giovedì 17 marzo – Bastia, Cerbaiola; Corniola; Pianezzoli, Terrafino.

Nel periodo giugno – settembre sarà eseguito un intervento aggiuntivo a distanza di 14 giorni da quello programmato. In caso di giorno festivo sarà utilizzato il primo giorno non festivo utile in coda al programma settimanale.

Fonte: Ufficio Stampa