Verso le 20 di questa sera, a Montelupo, per cause ancora da individuare è divampato un incendio in un appartamento al pianterreno, in via Tosco Romagnola Sud (zona Fibbiana). Gli inquilini fortunatamente non sono rimasti coinvolti, ma l'appartamento è inagibile. A intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco di Empoli, con due mezzi.