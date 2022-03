Basket Castelfiorentino, troppe assenze: Gialloblu costretto al forfait

A causa delle assenze dovute ad infortuni ed influenza, a poche ora dal match che questo pomeriggio lo avrebbe visto impegnato sul parquet dell'Atletica Castello per la 7° giornata di ritorno, il Gialloblu Castelfiorentino è stato costretto a rinunciare alla trasferta fiorentina non raggiungendo il numero minimo dei cinque atleti a referto. La società ha provveduto ad informare l'Ufficio Gare e resta dunque in attesa dell'omologazione.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa