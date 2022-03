Bergamini: "Al lavoro per valorizzare il territorio della Toscana"

“Quanto è incantevole il nostro territorio e quante straordinarie possibilità offre la mia Toscana. Un grandissimo potenziale ricettivo tra la costa e la montagna, dalla Maremma all’Abetone: tutto in una sola regione. Questo fine settimana ho avuto la possibilità di visitare le città che si affacciano sul mare e quelle ai piedi della montagna, e qui ho ascoltato le istanze e i progetti dei tanti lavoratori del settore.

A Grosseto, con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, abbiamo illustrato i piani di rigenerazione urbana che saranno attivati nel territorio insieme alle opportunità offerte dal Pnrr.

Occasione non solo per le città capoluogo, ma anche per i comuni della provincia che, coinvolti in misura maggiore dalle grandi città, potranno mettere a disposizione dell’intero comprensorio delle preziose risorse di cui dispongono. All’Abetone con l’assessore Andrea Formento, il sindaco Marcello Danti e i consiglieri regionali Diego Petrucci e Marco Stella, abbiamo parlato della nuova legge sulla montagna, varata la scorsa settimana in consiglio dei ministri e della migliore valorizzazione del comprensorio sciistico. Per la Toscana e per tutto il Centro Italia è un patrimonio unico che va strutturato ulteriormente attirando così il turismo internazionale. Un plauso va certamente a tutti gli amministratori locali che quotidianamente lavorano per migliorare i servizi e per ampliare l’offerta turistica. A loro non mancherà mai il sostegno mio, di Forza Italia ma anche del governo che è al lavoro per garantire a tutti grandi occasioni di sviluppo”.

Lo scrive sui social la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.

