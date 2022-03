Concerto per l'Ucraina al Teatro il Momento di Empoli

Ieri sera, inoltre, al Teatro il Momento di Empoli Club 41 Empoli numero 42, Algea e il CAM hanno organizzato un concerto di solidarietà per l'Ucraina, il cui ricavato sarà consegnato alla Croce Rossa per affrontare l'emergenza. Hanno partecipato gli Archimossi, il CAM Sax Quartet, il maestro Marco Severi (per 30 anni primo violoncello del Maggio Musicale), il maestro di chitarra Piero Zannelli e la Badabimbumband.

La serata, aperta da don Guido e presentata dal dottor Iacopo Periti, ha visto la partecipazione anche dell'assessore Valentina Torrini e il presidente del consiglio comunale Alessio Mantellassi. L'evento è stato un successo: oltre 100 persone hanno assistito alle performance musicali e sono stati raccolti più di mille euro.