Coronavirus Empoli e Cuoio, 137 contagi

L'evoluzione dei contagi procede in maniera differente nella zona Empolese Valdelsa e nel comprensorio del Cuoio, rispetto a ieri. Nel primo caso la situazione è stabile, è stato registrato solo un caso in più. Nel Cuoio, invece, siamo passati da 50 nuovi contagi a 39. Il totale, dunque, è di 10 nuovi contagi in meno rispetto a ieri.

Zona Empolese Valdelsa 98 contagi

Montespertoli 18

Capraia e Limite 8

Fucecchio 9

Castelfiorentino 10

Montelupo Fiorentino 11

Montaione 4

Vinci 4

Empoli 19

Cerreto Guidi 1

Gambassi Terme 2

Certaldo 12

Zona comprensorio del cuoio 39 contagi

Castelfranco di Sotto 10

San Miniato 19

Montopoli in Val d'Arno 8

Santa Croce sull'Arno 2

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa