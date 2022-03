Due allieve del Fermi alla consegna del premio letterario “Goncourt”

Due studentesse dell’istituto superiore Fermi – Leonardo da Vinci di Empoli hanno partecipato alla consegna del premio letterario “Goncourt – La scelta dell’Italia”, che coinvolge allievi di quarta e quinta dei licei linguistici e delle classi Esabac Techno (doppio diploma Baccalauréat francese/Esame di Stato italiano).

Alla cerimonia finale, che si è svolta a Roma, la IV A Esabac del Fermi era presente con le allieve Rachele Cucca e Ginevra Masti, accompagnate dalla prof.ssa Amelia Sestito.

Per la sua nona edizione, i ragazzi dopo aver letto la selezione dei libri in lizza per il Goncourt, hanno incoronato «L’éternel fiancé» di Agnès Desarthe (L’Olivier).

E’ stata una bella trasferta didattica post Covid che ha unito lingua, arte e geografia. Le studentesse hanno infatti avuto modo di visitare la Capitale, ammirando l’Altare della Patria, gli scavi di Traiano, Piazza di Spagna, Pincio, Piazza del Popolo, San Giovanni in Luterano, il Museo dei Granatieri, l’Obelisco, il Museo Nazionale.

Il Premio Goncourt è uno dei premi letterari più prestigiosi in Francia, istituito nel 1896 per volere dello scrittore Edmond de Goncourt. Nella sua lunga storia è stato conferito a Marcel Proust, Julien Gracq, Simone de Beauvoir, Romain Gary, Marguerite Duras, Michel Houellebecq. Dal 1998, una sezione speciale del premio, Le prix Goncourt des Lycéens, è attribuita dagli studenti dei licei francesi.

Il Premio Goncourt - La scelta dell’Italia è un’operazione dell’Institut français Italia, creata nel 2013, volta a far scoprire la letteratura contemporanea ai giovani, in collaborazione con la famosa Académie Goncourt. Il premio è organizzato dall’Institut Français Italia e l’Académie Goncourt.

