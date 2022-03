Hashish, marijuana e cocaina: denunciato per spaccio 27enne a Firenze

La scorsa notte, in piazza Stazione, nel corso di un servizio preventivo di controllo del territorio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno denunciato in stato di libertà un 27enne senegalese, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e violazione della normativa sull'immigrazione.

L'uomo, notato in atteggiamento sospetto dai militari, è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato trovato in possesso di varie dosi di stupefacenti - 2,60 grammi di hashish, 3,50 grammi di marijuana e una dose di cocaina - nonché di175 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita.

Denaro e droga sono stati sequestrati.