La Compagnia Balestrieri Volterra entra in FIB

Ieri nella città di Lucca, con la firma del nuovo statuto, la Federazione Italiana Balestrieri F.I.B., ha sancito il sodalizio tra le cinque Città che ne faranno parte: Lucca, Massa Marittima, Pisa, San Marino e Volterra.

Con l’ammissione della Compagnia dei Balestrieri della Città di Volterra e della Compagnia Balestrieri di Porta San Marco in Pisa, la Federazione Italiana torna ad essere composta da cinque membri, come in origine.

La F.I.B. è la più antica Federazione di balestrieri, nata il 13 febbraio 1966 grazie alle città ed ai balestrieri di Gubbio, Massa Marittima, Sansepolcro e della Repubblica di San Marino, alle quali poi si è aggiunta in seguito la Compagnia Balestrieri di Lucca: 56 anni di storia, caratterizzati dalla volontà di far emergere la fratellanza e l’amicizia tra coloro che condividono la grande passione nel tiro con la balestra.

In occasione della cerimonia il Presidente della Federazione Marino Rossi ha espresso una grande aspettativa nei confronti dei due nuovi ingressi, ricordando che “la F.I.B. rappresenta un punto di riferimento per la qualità e l’onestà dei suoi partecipanti” e che l’ammissione di tali Compagnie è avvenuta dopo un’attenta valutazione nei loro confronti, non solo delle balestre e del loro “balestrare”, ma anche per il loro modo leale di comportarsi.

Durante la riunione del nuovo direttivo si è percepita l’emozione da parte di tutti i convenuti, consapevoli di dar vita ad un momento storico importante, considerato che dopo 14 anni il Torneo Nazionale, quest’anno ospitato nella splendida Massa Marittima, sarà disputato di nuovo tra cinque Città.

“Da sempre ho il ricordo vivo di mio nonno, che mi portò a vedere due Tornei di Tiro con la Balestra che le compagnie di Massa Marittima, San Sepolcro prima e San Marino, Lucca e San sepolcro poi organizzarono nella Piazza dei Priori di Volterra, grazie ad Avis nel 1976 e 1977. Fu in quel momento che fui attratto dall’arte dello sbandierare e nel tirare con la balestra. Sono quindi emozionato nel poter oggi aderire a questa Federazione”. Così il

Presidente della Compagnia Balestrieri di Volterra, Alessandro Benassai, ha voluto iniziare il suo omaggio per la cerimonia di ammissione nella Federazione. “Baseremo questo sodalizio sull’amicizia e sulla volontà di portare avanti la disciplina del tirare con la balestra.”

Volterra entra in questa nuova realtà con la voglia di far bene, di portare le proprie competenze e soprattutto la serietà che ha sempre contraddistinto il suo operato, oltre che la sua storia millenaria di città e Comune. Le importanti manifestazioni e le vittorie ottenute nel corso degli anni hanno fatto emergere il valore di quel gruppo che oggi si trova a voler affrontare una sfida così importante.

Tutto il consiglio direttivo della Compagnia di Volterra e i suoi balestrieri festeggiano per quest’ingresso, pronti a mettersi in gioco, consapevoli di essere entrati a far parte di un’importante realtà di rievocazione storica riconosciuta in Italia e all’estero.

Fonte: Ufficio Stampa