Medicina generale, manifestazione delle Coccarde Gialle a Firenze

Ieri mattina, alle 10.30, circa 200 medici di medicina generale – provenienti da Firenze, Empoli, Prato Pistoia e Val di Nievole – si sono ritrovati in piazza Santa Maria Novella per manifestare l’enorme disagio vissuto dalla categoria, in particolare in merito al carico di lavoro burocratico che durante l’ultima epidemia Covid era diventato totalizzante.

A gennaio i medici hanno dato vita al movimento delle Coccarde Gialle e ieri mattina, dunque, i medici di famiglia hanno deciso di portare in Regione le loro proposte sul futuro funzionamento della medicina generale.

Da piazza Santa Maria Novella, il corteo ha fatto rotta verso Ponte Vecchio e da lì in piazza del Duomo, dove i dottori-manifestanti, verso le 11.30, si tolti i camici e li hanno lanciati in aria in segno di protesta.

Davanti al palazzo della Regione, la dottoressa Lara Romagnani, organizzatrice del movimento, ha incontrato con una delegazione di medici la dirigente toscana nel settore sanitario, Daniela Matarrese. La dirigente ha assicurato alle Coccarde Gialle che la Regione si impegnerà a cercare soluzioni condivise per migliorare le condizioni di lavoro dei medici di base.