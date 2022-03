Mobilità green a Pisa: riparazione bici e gonfiaggio ruote sulla ciclopista del trammino

Un aiuto concreto per i possessori e fruitori di biciclette in città. Pisamo, la società in house del Comune di Pisa che gestisce i servizi di mobilità urbana, sta installando in questi giorni, lungo il tracciato della ciclopista del trammino, cinque colonnine libere e gratuite per la riparazione delle biciclette ed il gonfiaggio delle ruote. Le colonnine, donate a Pisamo dal Rotary Club di Pisa, sono dotate degli strumenti essenziali di intervento. Due di queste, inoltre, dispongono di prese elettriche per la ricarica delle e-bike.

Le cinque colonnine sono così dislocate: una in Largo Ulmiano Martini, alla partenza della ciclopista del trammino; una, con ricarica elettrica, alla stazioncina di San Piero a Grado; una alla rotatoria fra via Barbolani ed il percorso Trammino; una, anche questa dotata di ricarica elettrica, alla stazioncina di Marina di Pisa; l’ultima alla fine della Bigattiera, presso il Bagno Lido.

Un’analoga colonnina per la riparazione delle bici è già presente da tempo all’angolo tra Corso Italia e via Titto Ruffo.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa