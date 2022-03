Mostra green pass di un altro: nei guai un 40enne a Sansepolcro

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri di Sansepolcro hanno potenziato i servizi di controllo del territorio in diverse zone della Valtiberina, in special modo nel centro storico di Sansepolcro, dove sono state impegnate sei pattuglie in divisa ed in abiti civili. Un servizio “a largo raggio”, che ha interessato anche l’immediato circondario di Anghiari e Pieve Santo Stefano, con gli equipaggi che hanno controllato la circolazione veicolare ed eseguito anche controlli agli esercizi commerciali. Tra gli scopi, soprattutto quello di arginare il fenomeno della cosiddetta “movida”, che talvolta ha creato degrado urbano e fastidio ai cittadini, sfociando in fenomeni di criminalità da strada.

Dal controllo delle misure anticovid un quarantenne ha mostrato un green pass non suo, e per questo motivo è arrivato a dichiarare delle generalità immediatamente rivelatesi false dal confronto con i documenti di identità.

Dal controllo su strada, invece, tre giovani si sono visti ritirare la patente per essere stati trovati a guidare sotto l’influenza dell’alcool. Sono stati fermati dopo che i carabinieri avevano notato una guida abbastanza incerta ed i sospetti dei Carabinieri sono stati confermati grazie all’utilizzo dell’etilometro, che oltre alla denuncia penale ha fatto scattare anche la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Arezzo.

Infine, un ventitreenne che era già sottoposto ad una misura cautelare personale a causa delle sostanze stupefacenti, veniva trovato ancora una volta in possesso di marijuana e denunciato.