Si fingono carabinieri e truffano anziana: in fuga con tremila euro

Si sono finti carabinieri in borghese e le hanno detto che il figlio era rimasto coinvolto in un'incidente stradale in auto. ma che essendo assicurazione aveva bisogno di denaro. Con questo inganno, a Firenze una donna aretina di 79 anni ha consegnato tremila euro al bancomat a due falsi membri dell’Arma. Accortasi ormai troppo tardi della truffa, l’anziana ha contattato la polizia che ora sta indagando.

La 79enne è stata prima contattata telefonicamente da uno degli impostori, che si è spacciato per un carabiniere. Poi i due si sono presentati alla sua porta dell’anziana, riuscendo a farle credere che il figlio fosse nei guai e a farsi consegnare il soldi.