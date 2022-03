Truffa online, vendono ruspa ma non la consegnano: denunciati in quattro

I carabinieri della Stazione di Foiano della Chiana hanno condotto un'approfondita attività investigativa al termine della quale hanno denunciato quattro persone: tre residenti in Lombardia e una quarta senza fissa dimora, tutti presunti responsabili del reato di truffa in concorso.

Gli accertamenti dei militari sono scattati a seguito della denuncia presentata da un imprenditore della zona, il quale aveva corrisposto delle somme di denaro durante le fasi della compravendita online di un veicolo di movimentazione terra (tipo bobcat) senza che il mezzo venisse mai consegnato all'acquirente.

Le quattro persone denunciate, in concorso tra loro e previo contatti via web con la vittima, erano riusciti a ottenere da quest'ultima somme di denaro attraverso bonifici bancari per un importo complessivo pari a circa 3.600 euro.

La vittima si è poi rivolta ai carabinieri di Foiano che hanno subito avviato le indagini per risalire agli autori del raggiro. le investigazioni dei militari dell'arma proseguono per capire se vi siano altri complici.