Volley Siena, Emma Villas Aubay fa cinquina e sconfigge Cuneo

La Emma Villas Aubay fa cinquina e riesce a sconfiggere Cuneo, squadra terza in classifica, con il punteggio di 3-2. Il primo set lo vince la squadra ospite ai vantaggi, nel secondo e terzo parziale i senesi dominano. Più lottato il quarto set, vinto da Cuneo. Siena si impone al tiebreak e conferma il proprio ottimo momento di forma sia da un punto di vista fisico che psicologico.

Primo set Solito starting six per Siena: Pinelli al palleggio, Onwuelo opposto, Parodi e Panciocco in banda, Rossi e Mattei centrali, Sorgente libero.

Panciocco va subito a segno per Siena. Wagner inizia con le marce alte e trova immediatamente punti importanti per la sua squadra, così anche Preti che mette giù il pallone che vale il 7-9. Parodi a segno da posto 4, dimezza lo svantaggio di Siena. Quando Wagner sbaglia l’attacco successivo è di nuovo parità (9-9). Preti in condizioni di difficoltà realizza un grande punto (9-10). Ancora punto Emma Villas quando Wagner spara out la schiacciata. Si arriva al 17-17 con un’altra schiacciata buona di Onwuelo sulle mani del muro avversario. Ace di Parodi per il 18-17. Punto break della Emma Villas Aubay con la murata vincente di Rossi (19-17). Ancora punto locale, con Panciocco (20-17). Tallone pareggia, Onwuelo spedisce fuori e Cuneo ora è avanti (21-22). Siena ricomincia a mettere giù con Panciocco (22-22). Stavolta l’opposto di Siena trova una bellissima schiacciata (23-22). Set point per i padroni di casa grazie al pallonetto di Panciocco, ma Botto lo annulla (24-24). E’ una murata dello stesso Botto a chiudere il primo set in favore degli ospiti (24-26).

Secondo set Partenza sprint di Siena, che vola sull’8-4. Panciocco buca la difesa piemontese con un bel tocco: 10-5. Tre murate di Andrea Mattei fanno volare la Emma Villas Aubay Siena sul 17-10. Il centrale di Siena è fantastico in questo frangente del match. Mattei è un fattore rilevante anche in battuta, la ricezione di Cuneo è difettosa e ne approfitta Onwuelo che schiaccia il punto break del 19-11. E’ scatenato il numero 10 di Siena: Mattei firma il servizio vincente del 20-11. Ancora un muro punto per Siena, questa volta firmato da Pinelli. I locali si aggiudicano il set per 25-16.

Ben 7 i punti di Mattei, con la bellezza di 4 murate vincenti, in questo set.

Terzo set Rossi e Panciocco sono i protagonisti nell’avvio del terzo parziale, con Siena che sprinta fino al 10-6. Panciocco è fantastico anche in battuta, un suo ace porta al 12-7. Parodi da posto 4 non delude e trova il tredicesimo punto dei suoi giocando sulle mani del muro ospite. Ancora Parodi per il 14-9. Il numero 3 della Emma Villas Aubay è “on fire” e mette a segno anche il punto del 15-10. Due ace di fila per Samuel Onwuelo per il 17-10. Rocco Panciocco vola, è suo il diciottesimo punto dei padroni di casa (18-11). Rossi mura Preti, Siena vola: 19-11. Ancora ok Onwuelo: 23-16. Da applausi Andrea Rossi che mette a segno un punto bellissimo. Onwuelo chiude il terzo set sul 25-17.

Quarto set Altra partenza sprint di Siena: 4-1. Pareggio sul 9-9 con un Wagner in buona vena. Panciocco d’astuzia realizza un altro punto, poi ecco un’altra murata di Mattei (11-9). Di nuovo Onwuelo, in mezzo al muro di Cuneo: 14-13. Di nuovo Onwuelo: 15-13. Da segnalare le ottime difese di Pinelli e Mattei in questo frangente di gara. Onwuelo torna ad essere mattatore: 17-16. Muro di Rossi: 18-16. Pareggio con il servizio vincente di Codarin: 18-18. Favoloso Rossi, ed è 19-18 per Siena. Di Onwuelo i punti 20 e 21 per i senesi. Panciocco mette a frutto il bel servizio di Pinelli e trova un punto. Preti realizza punti pesanti per i suoi, Un altro muro di Preti chiude il set e porta la gara al tiebreak (22-25).

Quinto set Siena avanti 6-3, è ancora Preti a guidare i suoi che pareggiano sul 6-6.

Ottaviani chiude uno scambio lunghissimo, è un punto pesante: 7-7. Ottimo Ottaviani, è lui il fautore dell’allungo sull’11-9. Parodi mette giù il 12-9. Ace di Mattei, la chiude Onwuelo sul 15-13.

Emma Villas Aubay Siena – Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo 3-2

(24-26, 25-16, 25-17, 22-25, 15-13)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Pinelli 1, Tupone (L), Parodi 12, Sorgente (L), Ciulli, Panciocco 20, Ottaviani 1, Mattei 14, Onwuelo 21, Rossi 14, Agrusti, Iannaccone. Coach: Montagnani. Assistente: Falabella.

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Cardona 1, Codarin 12, Filippi 3, Tallone 9, Trinchero, Rainero, Wagner 13, Botto 17, Bisotto (L), Preti 16, Falco, Sighinolfi 6. Coach: Serniotti. Assistente: Casale.

Arbitri: Luca Grassia, Giorgia Spinnicchia.

NOTE. Percentuale in attacco: Siena 45%, Cuneo 43%. Muri punto: Siena 17, Cuneo 10. Positività in ricezione: Siena 55% (32% perfette), Cuneo 51% (30% perfette). Ace: Siena 9, Cuneo 6. Errori in battuta: Siena 10, Cuneo 13.

Durata del match: 2 ore e 6 minuti (29’, 25’, 23’, 29’, 20’).

Spettatori: 632.

Fonte: Ufficio Stampa