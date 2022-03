10eLotto, in Toscana vinti 95mila euro

Toscana fortunata nell'ultimo concorso del 10eLotto, con vincite per 95mila euro: la più alta, da 45mila euro, è stata centrata a Carrara (MS), grazie a un 7 Doppio Oro. Un'altra importante vincita è arrivata a Capannori (LU) con un 6 Doppio Oro da 30mila euro. Si festeggia anche a Prato con un 9 Da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto - riporta Agipronews - ha distribuito 25,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 745 milioni dall'inizio dell'anno.

Fonte: Ufficio Stampa